Блинкен признал разногласия в Госдепе в вопросе войны между Израилем и ХАМАС

Государственный секретарь США Энтони Блинкен признал разногласия в Госдепе относительно подхода администрации президента Джо Байдена к войне между Израилем и ХАМАС.

Как пишет "Европейская правда", об этом он написал в электронном письме к сотрудникам, доступ к которому получил CNN.

Его послание к персоналу Госдепа появилось на фоне растущего гнева и несогласия не только среди сотрудников ведомства, но и в администрации Байдена в целом.

По словам госсекретаря, некоторые люди в Госдепе могут не соглашаться с подходами, которые применяет ведомство, или иметь свои взгляды на то, что можно сделать лучше.

"Я знаю, что для многих из вас страдания, вызванные этим кризисом, имеют глубокие личные последствия. Страдания, которые возникают при ежедневном просмотре фото младенцев, детей, стариков, женщин и других гражданских лиц, страдающих от этого кризиса, невыносимы. Я сам это чувствую", – говорится в письме Блинкена.

Глава Госдепа отметил, что в Вашингтоне организуют форумы, чтобы сотрудники могли предоставить обратную связь.

"Мы слушаем: то, чем вы делитесь, формирует нашу политику и наши сообщения", – подчеркнул он.

Блинкен также представил обзор своей поездки на Ближний Восток и в Азию на прошлой неделе, заявив, что главная цель США остается неизменной: как можно быстрее завершить конфликт, поддерживая право и обязанность Израиля, в полном соответствии с международным гуманитарным правом, гарантировать, что террористическая атака от ХАМАС, подобная 7 октября, никогда не повторится.

"Как я уже говорил частным образом и публично, мы считаем, что голос палестинского народа должен быть в центре посткризисного управления в Газе. Мы верим в управление Газой под руководством палестинцев, с объединением сектора Газы с Западным берегом реки Иордан. Восстановление Газы должно быть поддержано устойчивым механизмом", – отметил госсекретарь.

Ранее СМИ сообщали, что сотрудники Госдепа США в докладной записке раскритиковали подход администрации Джо Байдена к войне между Израилем и группировкой ХАМАС, утверждая, что Вашингтон должен быть готов публично критиковать и израильтян.

Перед этим и Белый дом, и госсекретарь США Энтони Блинкен отвергли требования прекращения огня, поддерживая стремление Израиля ликвидировать группировку ХАМАС, которая базируется в секторе Газы.

Хотя администрация Байдена все чаще публично подчеркивает важность защиты гражданского населения и соблюдения международного права, она в основном избегает прямой публичной критики действий Израиля.

В прошлом месяце подобное письмо было адресовано президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, где сотрудники исполнительного органа ЕС выразили недовольство ее позицией относительно эскалации на Ближнем Востоке.