Блинкен отверг настояния арабских государств немедленно прекратить огонь в Газе

Госсекретарь США Энтони Блинкен не согласился с призывами Иордании и Египта убедить Израиль прекратить огонь в секторе Газа.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в столице Иордании Аммане на совместной с министрами иностранных дел Иордании и Египта пресс-конференции, сообщает Reuters.

По словам американского чиновника, это только позволит палестинской боевой группировке ХАМАС перегруппироваться и снова напасть на Еврейское государство, как это произошло 7 октября.

"Ни одна страна, ни один из нас не согласится на это... Поэтому важно подтвердить право Израиля и его обязанность защищать себя", – подчеркнул Блинкен.

Ранее сообщалось, что в США ожидают, что в ближайшие дни Израиль изменит тактику боев против ХАМАС, уменьшив масштабы атак с воздуха и сосредоточившись на тактических наземных операциях.

Напомним, накануне госсекретарь США Энтони Блинкен в Тель-Авиве заявил, что его страна поддерживает действия Израиля против ХАМАС, однако гражданское население в Газе должно быть защищено.

Кроме того, по данным СМИ, администрация президента США Джо Байдена в частном порядке давит на Израиль, чтобы тот ограничил свои авиаудары по южной части сектора Газы – для того, чтобы сохранить жизни гражданских.