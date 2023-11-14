Байден поделился ожиданиями от переговоров с Си

Президент США Джо Байден заявил, что его целью во время переговоров с главой Китая Си Цзиньпином является восстановление нормальной коммуникации между двумя странами, включая контакты между военными.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Байден сказал, что он пытается изменить отношения США с Китаем к лучшему после периода напряженности.

"Мы пытаемся изменить отношения к лучшему", – приводит слова Байдена Bloomberg.

Байден сказал, что, по его мнению, китайский народ "сейчас переживает экономические трудности".

Он добавил, что США заинтересованы в помощи китайской экономике, но не за счет американской интеллектуальной собственности.

"Если рядовой гражданин Китая сможет иметь достойно оплачиваемую работу, это пойдет на пользу ему и всем нам. Но я не собираюсь продолжать поддерживать подход, согласно которому, если мы хотим инвестировать в Китай, мы должны передать все наши торговые секреты", – сказал американский президент.

Как заявили ранее в Белом доме, Байден хочет восстановить военные каналы связи с КНР во время встречи с Си Цзиньпином, которая состоится 15 ноября в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско.

Ранее сообщалось, что на встрече в Сан-Франциско, которая станет первой за этот год для Байдена и Си, они обсудят вопросы двусторонних отношений между США и Китаем, важность поддержания каналов коммуникации, а также "ряд региональных и глобальных проблем".