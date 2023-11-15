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В Мадриде проходят протесты на фоне дебатов по кандидатуре Санчеса на должность премьера

Среда, 15 ноября 2023, 14:38

В  Мадриде возле здания Конгресса депутатов проходят протесты, участники которых выступают против кандидатуры Педро Санчеса на должность премьер-министра и принятия закона об амнистии для каталонских сепаратистов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Протесты происходят на фоне дебатов по кандидатуре Санчеса на должность нового главы правительства.

Именно сейчас он выступает в парламенте с речью.

Полиция забаррикадировала улицу, на которой расположено здание Конгресса. Сотни протестующих собрались у заборов.

По предварительным данным, на акцию собралось около 500 человек.

Во время акции возле здания Конгресса проехал автобус, на котором был изображен Санчес в образе Адольфа Гибтлера с лозунгом "Санчес – диктатор!"

К охране правопорядка привлекли около 1600 полицейских.

Голосование за новое правительство Санчеса проходит на фоне поданного законопроекта об амнистии ряда участников движения за независимость Каталонии в 2017 году, что было условием для их поддержки и.о. премьера.

Подтвержденная на прошлой неделе поддержка Junts, а также Баскской националистической партии даст Санчесу абсолютное большинство в нижней палате парламента, состоящей из 350 депутатов, во время голосования, которое должно состояться в ближайшие дни.

По данным местных СМИ, амнистия коснется более 300 сторонников независимости Каталонии и 73 полицейских, которым были предъявлены обвинения в превышении служебных полномочий.

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Испания