В Мадриде проходят протесты на фоне дебатов по кандидатуре Санчеса на должность премьера

В Мадриде возле здания Конгресса депутатов проходят протесты, участники которых выступают против кандидатуры Педро Санчеса на должность премьер-министра и принятия закона об амнистии для каталонских сепаратистов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Протесты происходят на фоне дебатов по кандидатуре Санчеса на должность нового главы правительства.

Именно сейчас он выступает в парламенте с речью.

Полиция забаррикадировала улицу, на которой расположено здание Конгресса. Сотни протестующих собрались у заборов.

🔴 DIRECTO | El grado de agresividad crece contra la prensa en Neptuno. Insultos y acoso a los periodistas que tratan de trabajar: “La prensa es complice del golpe”, gritan mientras tratan de echarles https://t.co/8HtHfN6rDg



📹Patricia Ortega Dolz pic.twitter.com/xY5teYrNRz — EL PAÍS (@el_pais) November 15, 2023

🔴 DIRECTO | Así se encuentran los alrededores del Congreso de los Diputados horas antes del inicio de la sesión de investidura https://t.co/8HtHfN6rDg



📹Javier Casqueiro pic.twitter.com/yuMKiqFh6e — EL PAÍS (@el_pais) November 15, 2023

По предварительным данным, на акцию собралось около 500 человек.

Во время акции возле здания Конгресса проехал автобус, на котором был изображен Санчес в образе Адольфа Гибтлера с лозунгом "Санчес – диктатор!"

🔴 DIRECTO | Por las inmediaciones del Congreso también ha pasado un autobús de Hazte Oír con el lema “¡Sánchez dictador!”. En la parte delantera hay un montaje en el que se caricaturiza al secretario general socialista como Adolf Hitler https://t.co/8HtHfN6rDg pic.twitter.com/GPrPHs523r — EL PAÍS (@el_pais) November 15, 2023

К охране правопорядка привлекли около 1600 полицейских.

Голосование за новое правительство Санчеса проходит на фоне поданного законопроекта об амнистии ряда участников движения за независимость Каталонии в 2017 году, что было условием для их поддержки и.о. премьера.

Подтвержденная на прошлой неделе поддержка Junts, а также Баскской националистической партии даст Санчесу абсолютное большинство в нижней палате парламента, состоящей из 350 депутатов, во время голосования, которое должно состояться в ближайшие дни.

По данным местных СМИ, амнистия коснется более 300 сторонников независимости Каталонии и 73 полицейских, которым были предъявлены обвинения в превышении служебных полномочий.