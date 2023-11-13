В Испании более 300 каталонских сепаратистов могут подпасть под закон об амнистии

В Испании запланированный закон об амнистии коснется более 300 сторонников независимости Каталонии и 73 полицейских, которые проходят по делу.

Текст проекта закона приводит издание El Mundo, сообщает "Европейская правда".

Документ отменяет ответственность за все действия, которые были классифицированы как преступления или как действия, определяющие административную или финансовую ответственность, связанные с консультациями, проведенными в Каталонии 9 ноября 2014 года, и референдумом 1 октября 2017 года, которые были признаны неконституционными.

В частности, он охватывает все действия, "которые были совершены в период с 1 января 2012 года по 13 ноября 2023 года".

"Амнистия охватывает не только организацию, проведение консультаций и референдума, но и другие возможные правонарушения, тесно связанные с ними, такие как подготовительные действия, различные акции протеста, направленные на то, чтобы позволить их проведение, или противодействие преследованию или осуждению лиц, ответственных за них", – говорится в документе.

Закон об амнистии подается как средство "реагирования на исключительные политические обстоятельства, которые в правовом государстве направлены на достижение общих интересов, таких как", как объясняется в документе, "необходимость преодоления и направления глубоко укоренившихся политических и социальных конфликтов в поисках лучшего сосуществования и социальной сплоченности, а также интеграции различных политических взглядов".

Как отмечает издание 20 minutos, закон аннулирует уголовную, административную и финансовую ответственность более 300 сторонников независимости Каталонии и 73 полицейских, которым было предъявлено обвинение в превышении служебных полномочий.

После безрезультатных выборов 23 июля социалисты потратили несколько недель на переговоры с меньшими партиями, включая леворадикальную платформу Sumar, а также каталонские, галисийские и баскские националистические партии.

Подтвержденная на прошлой неделе поддержка Junts, а также Баскской националистической партии даст Санчесу абсолютное большинство в нижней палате парламента, состоящей из 350 депутатов, во время голосования, которое должно состояться в ближайшие дни.