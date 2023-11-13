Испания: голосование за новое правительство Санчеса состоится в четверг

Парламент Испании будет голосовать за правительство исполняющего обязанности премьер-министра Испании Педро Санчеса, который заручился поддержкой каталонских сепаратистских партий в обмен на амнистию их деятелей, в четверг, 16 ноября.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом объявил министр президентства Испании Феликс Боланьйос.

Голосование за новое правительство Санчеса состоится на фоне поданного законопроекта об амнистии ряда участников движения за независимость Каталонии в 2017 году, что было условием для их поддержки и.о. премьера.

Подтвержденная на прошлой неделе поддержка Junts, а также Баскской националистической партии даст Санчесу абсолютное большинство в нижней палате парламента, состоящей из 350 депутатов, во время голосования, которое должно состояться в ближайшие дни.

По данным местных СМИ, амнистия коснется более 300 сторонников независимости Каталонии и 73 полицейских, которым были предъявлены обвинения в превышении служебных полномочий.

Это вызвало масштабные протесты правых и ультраправых сил, которые продолжаются 11 дней подряд.

Напомним, в июле в Испании состоялись досрочные парламентские выборы, на которых большинство голосов получила правая Народная партия.

Но ей с двух попыток так и не удалось заручиться достаточной поддержкой в парламенте, поэтому мандат на формирование правительства получил лидер социалистов Педро Санчес.

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