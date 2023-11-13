ЕС повторил призыв к немедленной гуманитарной паузе в секторе Газа и освобождению заложников

Евросоюз повторно призвал немедленно обеспечить паузы в боевых действиях между Израилем и ХАМАС в секторе Газа, а также призвал ХАМАС освободить заложников.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление вечером в воскресенье опубликовал Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

От имени ЕС дипломат выразил "большую обеспокоенность" углублением гуманитарного кризиса в секторе Газа.

"ЕС присоединяется к призывам о немедленных паузах в боевых действиях и установлении гуманитарных коридоров, в том числе увеличение пропускной способности на пунктах пересечения границы и определенном морском маршруте, чтобы гуманитарная помощь могла безопасно попасть к жителям Газы", – заявил Боррель.

Жозеп Боррель напомнил, что ЕС признает полное право Израиля защищаться в рамках международного законодательства и международного гуманитарного права.

"ЕС повторяет призыв к ХАМАС немедленно и безусловно освободить всех заложников. Крайне важно, чтобы Международный комитет Красного Креста получил доступ к заложникам.

ЕС осуждает использование боевиками ХАМАС больниц и гражданских в качестве "живого щита". В результате боевых действий очень страдают больницы, и это вызывает ужасные жертвы среди гражданских и медиков", – подчеркнул главный дипломат ЕС, одновременно призвав Израиль к "максимальной осторожности" для того, чтобы не допускать жертв среди гражданского населения.

Боррель добавил, что ЕС продолжит сотрудничество с международными партнерами, странами региона и ООН для того, чтобы обеспечить постоянное поступление гуманитарной помощи для жителей сектора Газа.

Как известно, среди стран ЕС нарастает критика Израиля за его действия в Газе. В частности, в Бельгии призвали к санкциям против Израиля из-за чрезмерных жертв среди гражданского палестинского населения.

9 ноября Белый дом объявил о договоренности с Израилем придерживаться пауз в боях в Газе.