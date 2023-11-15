В Эстонии указали на странное обстоятельство повреждения Balticconnector китайским судном

Повреждение эстонско-финского газопровода Balticconnector в прошлом месяце, к которому причастно зарегистрированное в Гонконге судно Newnew Polar Bear, произошло как раз между двумя нитками российского газопровода "Северный поток-1".

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR, на это указала эстонская компания Elering, которая отвечает за эксплуатацию Balticconnector.

По данным Elering, судно Newnew Polar Bear во время инцидента протянуло трубу Balticconnector на 100 метров от места повреждения. В результате участок газопровода длиной четыре километра оказался смещенным.

В то же время Balticconnector пересекает две нитки газопровода "Северного потока-1" с обеих сторон от места повреждения, расстояние между ними составляет составляет составляет 900 метров.

Фото: Elering

Примерно в километре от точки разрыва в сторону Финляндии Balticconnector пересекается с ниткой B "Северного потока-2" и чуть дальше с ниткой A. Balticconnector на всех местах пересечения сдвинулся вперед.

"Этот факт, до сих пор неизвестный общественности, придает вес вопросу о том, был ли разрыв Balticconnector чем-то иным, чем просто несчастным случаем", – пишет ERR.

Как известно, власти Финляндии и Эстонии расследуют поражение газопровода Balticconnector и телекоммуникационного кабеля, соединяющего две страны, которые были повреждены примерно 7-8 октября.

После предварительного расследования власти сосредоточились на китайском судне NewNew Polar Bear, которое находилось в этом районе во время повреждения инфраструктурных объектов. Финская полиция считает, что судно могло бросить якорь на морское дно, разорвав трубопровод и многочисленные телекоммуникационные кабели.

Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна ранее заявил, что продолжительность расследования будет зависеть "от Китая – насколько Китай готов к сотрудничеству".