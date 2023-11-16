Северная Корея и Россия продолжают расширять сотрудничество

КНДР и Россия подписали протокол о расширении сотрудничества по итогам двусторонних переговоров по вопросам экономики, науки и технологий, состоявшихся в Пхеньяне.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Yonhap, об этом сообщили в четверг северокорейские государственные СМИ.

Соглашение подписали после того, как две страны провели в среду 10-е заседание Комитета по сотрудничеству в области торговли, экономики, науки и технологий, сообщило официальное Центральное телеграфное агентство КНДР.

Встреча состоялась в продолжение саммита между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и президентом России Владимиром Путиным в сентябре. Российская правительственная делегация во главе с министром природных ресурсов Александром Козловым прибыла в Пхеньян во вторник.

На встрече обсуждали шаги по "оживлению и расширению многогранного двустороннего обмена и сотрудничества в различных сферах, включая торговлю, экономику, науку и технику", в соответствии с соглашением, достигнутым на саммите Кима и Путина, сообщило Центральное телеграфное агентство КНДР.

Совместный комитет КНДР и РФ, консультативный орган по вопросам экономического сотрудничества на уровне министров, провел девять раундов заседаний в период с 1996 по 2019 год.

Южнокорейское министерство объединения ранее заявляло, что на ноябрьском заседании комитет, вероятно, обсудит различные вопросы, начиная от продовольственной помощи, экономического и логистического сотрудничества и заканчивая отправкой

Центральное телеграфное агентство КНДР отдельно сообщило, что министры спорта Северной Кореи и России провели переговоры в Пхеньяне и подписали соглашение о расширении обменов и сотрудничества в спортивной сфере на 2024-2026 годы.

КНДР и Россия в последнее время активизировали свое взаимодействие. По оценкам военной разведки Южной Кореи, КНДР предоставила России более миллиона артиллерийских снарядов для использования в войне против Украины.

В начале ноября госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Южную Корею обсудил с Сеулом общие опасения относительно предоставления Россией КНДР военных технологий и как противодействовать этому.

Перед этим Блинкен выражал обеспокоенность, что Россия может передать Северной Корее ядерные и баллистические технологии.