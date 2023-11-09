Блинкен: Россия может передать КНДР ядерные и баллистические технологии

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что разделяет обеспокоенность Южной Кореи относительно растущего военного сотрудничества между КНДР и Россией, что включает потоки вооружений и техническую поддержку.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Сеуле, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Госсекретарь отметил, что в обмен на военную помощь КНДР может получить от России поддержку программ баллистических ракет, ядерные и космические технологии.

"У нас есть реальное беспокойство относительно любой поддержки программ баллистических ракет Северной Кореи, ее ядерных технологий, ее космического потенциала. Мы работаем над тем, чтобы... выявить, разоблачить и, при необходимости, противодействовать этим усилиям", – подчеркнул Блинкен.

Соединенные Штаты и их союзники осудили поставки оружия и военной техники из Северной Кореи в Россию для использования в Украине.

Северная Корея и Россия отрицают любые вооруженные соглашения, хотя лидеры стран обещали укреплять военное сотрудничество.

Блинкен и министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чжин также обсудили так называемую стратегию расширенного сдерживания в противодействии угрозам со стороны Северной Кореи.

В октябре Белый дом заявил, что режим Кима предоставил 1000 контейнеров военного оборудования и боеприпасов России.

По оценкам военной разведки Южной Кореи, КНДР предоставила России более миллиона артиллерийских снарядов для использования в войне против Украины, а также направила в Россию советников по использованию боеприпасов.

Кроме того, Москва могла получить "неустановленное количество" баллистических ракет малой дальности, противотанковых ракет и переносных зенитных ракет, а также винтовок, ракетных пусковых установок, минометов и снарядов.