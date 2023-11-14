Глава Пентагона: Китай и РФ помогают КНДР расширять военный потенциал

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что страны-члены ООН, которые обеспечивают перемирие в Корейской войне, обеспокоены тем, что Китай и Россия помогают КНДР расширять свой военный потенциал.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал на встрече в Южной Корее с министрами обороны и представителями 17 стран, которые входят в состав Командования ООН (UNC) – органа, осуществляющего надзор за соблюдением перемирия, сообщает Reuters.

"Мы глубоко обеспокоены тем, что КНР и Россия помогают КНДР расширять свои возможности, позволяя ей избегать санкций Совбеза ООН", – заявил Остин.

По его словам, страны-члены ООН, которые обеспечивают перемирие в Корейской войне, также обеспокоены недавним ростом военного сотрудничества между Россией и КНДР.

Ранее сообщалось, что США и Южная Корея впервые за 10 лет обновили совместную концепцию сдерживания Северной Кореи.

На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен выразил обеспокоенность, что Россия может передать Северной Корее ядерные и баллистические технологии.

Он также обсудил с представителями власти Южной Кореи общие опасения относительно предоставления Россией КНДР военных технологий и как противодействовать этому.