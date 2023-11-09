Блинкен обсудил с Сеулом, как не допустить предоставления КНДР военных технологий РФ

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Южную Корею обсудил с Сеулом общие опасения относительно предоставления Россией КНДР военных технологий и как противодействовать этому.

Как сообщает Госдеп, об этом он рассказал в общении с прессой после встреч.

Блинкен отметил, что Вашингтон и Сеул разделяют беспокойство относительно нарастающего военного сотрудничества между КНДР и Российской Федерацией.

"США ценят четкий сигнал, посланный президентом Юном на Генассамблее ООН относительно рисков, которые создает такое сотрудничество. Сегодня мы с министром Паком Чином обсудили дальнейшие шаги, которые могут сделать наши страны вместе с партнерами для усиления давления на Москву относительно того, чтобы не передавать КНДР военные технологии, что является нарушением многочисленных резолюций ООН", – рассказал Блинкен, отметив, что Совет безопасности ООН будет ключевой площадкой для этих усилий.

Перед этим Блинкен выразил обеспокоенность, что Россия может передать Северной Корее ядерные и баллистические технологии.

В октябре Белый дом заявил, что режим Кима предоставил 1000 контейнеров военного оборудования и боеприпасов России.

По оценкам военной разведки Южной Кореи, КНДР предоставила России более миллиона артиллерийских снарядов для использования в войне против Украины, а также направила в Россию советников по использованию боеприпасов.

Кроме того, Москва могла получить "неустановленное количество" баллистических ракет малой дальности, противотанковых ракет и переносных зенитных ракет, а также винтовок, ракетных пусковых установок, минометов и снарядов.