Финляндия готовит ответ на растущий поток искателей убежища через границу РФ

На пункты пересечения границы между Россией и Финляндией все чаще приходят искатели убежища, которых РФ должна была бы не выпускать без документов, поэтому Финляндия размышляет над изменением процедур или закрытием КПП.

Как сообщает Yle, пишет "Европейская правда", об этом рассказала министр внутренних дел Мари Рантанен.

Мари Рантанен заявила, что ситуация на КПП с Россией достигла той стадии, когда "время принимать меры".

"Действия представителей российских органов изменились – сейчас проезд из России в Финляндию позволяют даже несмотря на отсутствие необходимых документов. То есть речь идет о нелегальной миграции", – отметила министр.

По ее словам, Финляндия контактировала с российской стороной по этому поводу, но это не дало желаемых результатов.

Во вторник ситуацию обсудили на встрече президента Финляндии и министров, отвечающих за безопасность и международные отношения.

МВД подготовит проект решения правительства, которое сделает возможным или ограничение пересечения границы и закрытие определенных КПП, или централизацию подачи заявок на убежище согласно прошлогодним изменениям в законодательство, которые позволяют ограничения в этих вопросах при наличии угрозы для общественного порядка, нацбезопасности или общественного здоровья.

С конкретными мерами правительство еще не определилось.

Министр уточнила, что количество нелегальных мигрантов пока небольшое, но заметно возросло.

На выходных заявки на убежище на границе подали 34 человека, в течение этой недели прибыло уже более 60 человек без необходимых для въезда документов.

В Пограничной службе говорят, что люди прибывают преимущественно с Ближнего Востока и Африки, чаще всего это граждане Ирака, Сомали и Йемена.

По оценкам пограничников, это выглядит как организованное прибытие на границу Финляндии.

Как сообщалось, финские пограничники на пунктах пропуска на юго-востоке страны перестали пускать в страну людей, прибывающих из России на велосипедах – в том числе из-за того, что такой способ используют нелегальные мигранты.

В последние годы Финляндия готовилась к возможной ситуации, когда Россия будет оказывать гибридное влияние на Финляндию, способствуя прибытию на границу большого количества искателей убежища. Такой прецедент уже был в 2015-2016 годах.