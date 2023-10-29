Педагоги Португалии анонсировали масштабную двухнедельную забастовку

Профсоюз всех работников образования Португалии S.TO.P. объявил о двухнедельной забастовке учителей и непедагогического персонала с 13 по 29 ноября, требуя от властей решить проблему низких зарплат педагогов и нехватки кадров.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на португальское издание Jornal de Notícias.

Португальский профсоюз педагогов утверждает, что проект госбюджета Португалии на 2024 год не предусматривает надлежащих инвестиций "в государственные школы, а также в достоинство всех тех, кто там работает и учится".

"Мы хотим предупредить родителей и общество в целом, что в случае, если ничего не будет решено, следующий госбюджет углубит упадок госскул и качество образования наших детей, неотвратимо усложняя их будущее", – говорится в заявлении S.TO.P.

Общенациональная забастовка педагогов в Португалии продлится с 13 по 29 ноября. К ней, утверждают организаторы, присоединятся все школы, а средства на проведение привлекут из забастовочного фонда профсоюза.

Кроме того, 18 ноября педагоги планируют пройти маршем от здания Министерства образования до парламента Португалии в Лиссабоне.

Последний день забастовки совпадает с днем, когда португальские законодатели должны окончательно одобрить проект бюджета на 2024 год.

Забастовки учителей в Португалии время от времени происходят с декабря 2022 года, из-за них некоторые школы страны были вынуждены временно прекратить работу. В начале этого года тысячи людей в Лиссабоне также митинговали, требуя повышения цен и пенсий.