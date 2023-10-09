Во Франции 13 октября отменят десятки рейсов из-за забастовки авиадиспетчеров
Понедельник, 9 октября 2023, 19:43
Во Франции ряд авиакомпаний вынуждены отменять рейсы из-за забастовки, которую авиадиспетчеры планируют 13 октября.
Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".
Главное управление гражданской авиации объявило, что авиакомпании должны сократить количество рейсов в связи с забастовкой, которую авиадиспетчеры запланировали на 13 октября.
Во втором по важности аэропорту Орли у Парижа придется отменить 40% запланированных рейсов.
Кроме того, на 20% сократится количество рейсов в аэропорту Марсель-Прованс и на 15% – в северном аэропорту Бове.
Пассажирам, у которых есть билеты на эту дату, советуют уточнить статус рейса.
Напомним, сбой в диспетчерских системах в Британии в конце августа повлек за собой массовую задержку рейсов по всей Европе.
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