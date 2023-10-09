Во Франции 13 октября отменят десятки рейсов из-за забастовки авиадиспетчеров

Во Франции ряд авиакомпаний вынуждены отменять рейсы из-за забастовки, которую авиадиспетчеры планируют 13 октября.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Главное управление гражданской авиации объявило, что авиакомпании должны сократить количество рейсов в связи с забастовкой, которую авиадиспетчеры запланировали на 13 октября.

Во втором по важности аэропорту Орли у Парижа придется отменить 40% запланированных рейсов.

Кроме того, на 20% сократится количество рейсов в аэропорту Марсель-Прованс и на 15% – в северном аэропорту Бове.

Пассажирам, у которых есть билеты на эту дату, советуют уточнить статус рейса.

Напомним, сбой в диспетчерских системах в Британии в конце августа повлек за собой массовую задержку рейсов по всей Европе.