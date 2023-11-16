Премьер Румынии раздражен печатью в Украине учебников по "молдавскому языку", несмотря на договоренности

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку выразил раздражение после того, как узнал, что в Украине, несмотря на предварительные договоренности, продолжают печатать учебники с использованием термина "молдавский язык".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило румынское издание Libertatea.

Чолаку отреагировал на материал Libertatea, в котором утверждалось, что украинское государственное издательство "Мир" готовит учебники "Молдавский язык" и "Молдавская и мировая литература" – оба для учеников пятых классов в Одесской области.

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил в среду вечером, что узнал об этом из СМИ и немедленно позвонил в Украину.

"Прошлой ночью я был раздражен, заснул около 1:30, я также звонил в Украину, как всегда. Я также попросил советника по вопросам внешней политики позвонить в Украину, чтобы узнать, что происходит, потому что вышла статья в Libertatea.... Правильная статья по сути. Мы выяснили правду: эти пособия были напечатаны", – заявил Чолаку в эфире телеканала Antena3.

Премьер-министр назвал "логистической проблемой" тот факт, что эти учебники были напечатаны на "молдавском языке", несмотря на обещание киевского правительства отказаться от фразы "молдавский язык" и признать румынский язык единственным языком, на котором говорит румынское меньшинство в Украине.

По информации Libertatea, Анатол Попеску, президент Ассоциации румын Одесской области "Бессарабия", обратился по электронной почте к директору издательства "Мир" Игорю Мельнику с просьбой остановить процесс издания этих пособий. Издатель ответил, что "издательство не может самостоятельно решать, печатать или не печатать определенные книги, финансируемые государством".

Руководитель издательства отметил, что не получал никакого решения от украинского правительства об отказе от "молдавского" языка в образовании.

"Никто не слышал ни о каком решении украинской исполнительной власти, о котором премьер-министр Румынии Марчел Чолаку с большой помпой проинформировал общественность сразу после первого совместного заседания двух правительств 18 октября", – заявил Попеску.

Чолаку после совместного заседания правительств Украины и Румынии в Киеве 18 октября выразил благодарность украинской стороне за решение отказаться от использования искусственного термина "молдавский язык".

В совместном заявлении глав правительств Украины и Румынии по итогам заседания было указано, что украинское правительство приняло решение "безотлагательно решить вопрос искусственного разграничения между румынским и "молдавским" языками путем имплементации соответствующих практических мер с надлежащим учетом всех правовых аспектов".

Президент Владимир Зеленский накануне после встречи с Чолаку сообщил о принятии "стратегического решения" по румынскому языку. Он назвал это ответом на то, "каким образом мы будем и хотим работать" с Румынией.

"Молдавский язык" – искусственный термин, который придумали в Советском Союзе, хотя сторонников "молдавского языка" в Молдове до сих пор остается немало.

О ситуации вокруг "молдавского языка" читайте в статье Конец "молдавского языка". Зачем Молдова меняет конституцию и почему это важно для Украины.