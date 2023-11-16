Прем'єр Румунії роздратований друком в Україні підручників з "молдовської мови" попри домовленості

Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку висловив роздратування після того, як дізнався, що в Україні, попри попередні домовленості, продовжують друкувати підручники з використанням терміну "молдовська мова".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило румунське видання Libertatea.

Чолаку відреагував на матеріал Libertatea, у якому стверджувалось, що українське державне видавництво "Світ" готує підручники "Молдовська мова" та "Молдовська та світова література" – обидва для учнів 5-х класів на Одещині.

Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку заявив у середу ввечері, що дізнався про це зі ЗМІ і негайно зателефонував до України.

"Минулої ночі я був роздратований, заснув близько 1:30, я також дзвонив в Україну, як завжди. Я також попросив радника з питань зовнішньої політики зателефонувати в Україну, щоб дізнатися, що відбувається, тому що вийшла стаття в Libertatea.... Правильна стаття по суті. Ми з'ясували правду: ці посібники були надруковані", – заявив Чолаку в ефірі телеканалу Antena3.

Прем'єр-міністр назвав "логістичною проблемою" той факт, що ці підручники були надруковані "молдовською мовою", незважаючи на обіцянку київського уряду відмовитися від фрази "молдовська мова" і визнати румунську мову єдиною мовою, якою розмовляє румунська меншина в Україні.

За інформацією Libertatea, Анатол Попеску, президент Асоціації румунів Одеської області "Бессарабія", звернувся електронною поштою до директора видавництва "Світ" Ігоря Мельника з проханням зупинити процес видання цих посібників. Видавець відповів, що "видавництво не може самостійно вирішувати, друкувати чи не друкувати певні книги, що фінансуються державою".

Керівник видавництва зазначив, що не отримував жодного рішення від українського уряду про відмову від "молдовської" мови в освіті.

"Ніхто не чув ні про яке рішення української виконавчої влади, про яке прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку з великою помпою поінформував громадськість відразу після першого спільного засідання двох урядів 18 жовтня", – заявив Попеску.

Чолаку після спільного засідання урядів України та Румунії в Києві 18 жовтня висловив подяку українській стороні за рішення відмовитись від використання штучного терміна "молдовська мова".

У спільній заяві глав урядів України та Румунії за підсумками засідання було вказано, що український уряд ухвалив рішення "невідкладно вирішити питання штучного розмежування між румунською та "молдовською" мовами шляхом імплементації відповідних практичних заходів з належним урахуванням усіх правових аспектів".

Президент Володимир Зеленський напередодні після зустрічі з Чолаку повідомив про ухвалення "стратегічного рішення" щодо румунської мови. Він назвав це відповіддю на те, "яким чином ми будемо й хочемо працювати" з Румунією.

"Молдовська мова" – штучний термін, який придумали у Радянському Союзі, хоча прибічників "молдовської мови" у Молдові й досі лишається чимало.

Про ситуацію довкола "молдовської мови" читайте у статті Кінець "молдовської мови". Нащо Молдова змінює конституцію та чому це важливо для України.