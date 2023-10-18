Премьер Румынии заявил, что Украина наконец-то отказалась от "молдавского языка"

Румынский премьер-министр Марчел Чолаку после совместного заседания правительств Украины и Румынии в Киеве выразил благодарность украинской стороне за решение отказаться от использования искусственного термина "молдавский язык".

Об этом Чолаку заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, передает корреспондент "Европейской правды".

Премьер Румынии в заявлении для прессы сказал, что хочет "особо поблагодарить" украинского коллегу "за открытость, которую он проявил в усилиях по признанию несуществования так называемого молдавского языка".

"С этого момента на международном уровне существует только один официальный язык – румынский. Я считаю, что этим решением украинского правительства это изобретение Российской Федерации было вычеркнуто", – добавил он.

Отметим, что ни Шмыгаль на пресс-конференции, ни украинское правительство в сообщениях по итогам заседания не упоминали о принятии решения по "молдавскому языку".

"Молдавский язык", как известно, возник во времена Советского Союза и обозначал фактически кириллический вариант румынского языка. В Конституции Молдовы 1994 года, которой долгое время руководствовалась Украина, статья 13 определяла "молдавский язык" как национальный язык страны.

В то же время в декабре 2013 года Конституционный суд Молдовы постановил, что текст декларации о независимости имеет преимущество над положениями конституции. А Декларация о независимости Молдовы от Советского Союза, принятая в 1991 году, предусматривала, что государственным языком в Молдове является румынский.

Во время визита в Румынию на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский обещал, что украинское правительство примет решение о несуществовании "молдавского языка".

О ситуации вокруг "молдавского языка" читайте в статье Конец "молдавского языка". Зачем Молдова меняет конституцию и почему это важно для Украины.