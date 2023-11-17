Проорбановская организация объявила, что "по опросу" венгры – против Украины в ЕС

Приближенный к венгерским властям аналитический центр Nézőpont Intézet опубликовал результат "опроса", согласно которому большинство венгров выступают против вступления Украины в ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на опубликованные данные.

Согласно приведенным результатам, 62% венгров "не согласны с тем, что Украина должна присоединиться к Европейскому Союзу", а только 26% – согласны.

Утверждается, что большинство провластных избирателей – 78% – не хотят видеть Украину в ЕС, а среди сторонников левых партий доля тех, кто считает вступление Украины неприемлемым, одинакова с той, кто его поддерживает: по 44%.

По данным Nézőpont Intézet, 54% жителей Будапешта, которые в целом выступают против позиции правительства, не согласны с присоединением Украины к ЕС, тогда как 30% – согласны.

Примечательно, что результат "исследования" Nézőpont Intézet, который относят независимые венгерские СМИ к приближенным к власти, опубликовали в день, когда венгерское правительство обнародовало вопросы для так называемых "консультаций" с населением относительно вступления Украины в ЕС.

Здесь можно прочитать подробно о четырех манипулятивных вопросах об Украине, которые выдвинут на "консультации".

В последнее время Венгрия активизировала свои угрозы заблокировать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС из-за якобы притеснений прав венгерского меньшинства в Украине.

Читайте объяснения, почему мы проигрываем венгерский "референдум" и что это изменит.

Или смотрите короткое видео с пояснениями на нашем Youtube-канале.