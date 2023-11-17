Литва передала Украине новый пакет военной помощи

Министерство обороны Литвы в пятницу, 17 ноября, объявило о передаче Украине нового пакета военной помощи.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу литовского оборонного ведомства.

В новый пакет помощи вошли, в частности, генераторы, полевые палатки и сухие пайки.

Стационарные дизельные генераторы мощностью 160 кВт предназначены для получения электроэнергии и обеспечения ею объектов в районах, где линии электропередач недоступны или есть перебои в их работе.

Генератор может работать непрерывно не менее 8 часов при полной нагрузке. Генераторы защищены от воздействия окружающей среды и могут работать при температуре от -30℃ до +40℃.

Министр обороны Арвидас Анушаускас подчеркнул, что Литва будет твердо придерживаться своих обязательств по поддержке Украины.

Напомним, 10 ноября Литва передала Украине две пусковые установки для зенитно-ракетных комплексов средней дальности NASAMS.

В тот же день литовское Минобороны объявило о передаче Украине оборудования для борьбы с дронами и генераторов.