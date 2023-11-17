Литва передала Україні новий пакет військової допомоги

Міністерство оборони Литви у п’ятницю, 17 листопада, оголосило про передачу Україні нового пакета військової допомоги.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу литовського оборонного відомства.

До нового пакета допомоги увійшли, зокрема, генератори, польові намети та сухі пайки.

Стаціонарні дизельні генератори потужністю 160 кВт призначені для отримання електроенергії та забезпечення нею об'єктів у районах, де лінії електропередач недоступні або є перебої в їхній роботі.

Генератор може працювати безперервно не менше 8 годин при повному навантаженні. Генератори захищені від впливу навколишнього середовища і можуть працювати при температурі від -30℃ до +40℃.

Міністр оборони Арвідас Анушаускас підкреслив, що Литва буде твердо дотримуватися своїх зобов'язань щодо підтримки України.

Нагадаємо, 10 листопада Литва передала Україні дві пускові установки для зенітно-ракетних комплексів середньої дальності NASAMS.

Того ж дня литовське Міноборони оголосило про передачу Україні обладнання для боротьби з дронами і генераторів.