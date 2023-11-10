Литва подтвердила, что передала Украине пусковые установки NASAMS

Вооруженные Силы Украины получили две пусковые установки для зенитно-ракетных комплексов средней дальности NASAMS, приобретенные Литвой.

Об этом, как пишет "Европейская правда", в пятницу сообщило литовское Минобороны.

Министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что приобретенные пусковые установки NASAMS "будут интегрированы в подразделения огневого управления ВСУ, таким образом дополняя и расширяя операционные возможности систем NASAMS, подаренных Норвегией и США".

ФОТО: МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ ЛИТВЫ

"Наша поддержка остается важным фактором в обороне Украины. Мы прислушиваемся к потребностям Украины и призываем наших союзников также их услышать", – сказал Анушаускас.

В июне Агентство оборонных ресурсов при Минобороны Литвы подписало контракт с норвежской компанией Kongsberg на приобретение пусковых установок NASAMS. Перед передачей установок украинские военнослужащие прошли комплексную подготовку.

Вместе с пусковыми установками NASAMS Литва также предоставила автомобили с большим пробегом, необходимые для экипажей ракетных комплексов. Дополнительный пакет для обслуживания комплексов предоставило норвежское Минобороны.

Общая стоимость военной помощи Литвы Украине составляет уже около полумиллиарда евро.

В расходы бюджета на 2024 год в Литве планируют включить поддержку Украины на сумму 340 миллионов евро

Отметим, ранее на этой неделе президент Владимир Зеленский объявил, что на боевое дежурство заступили новые системы противовоздушной обороны NASAMS.