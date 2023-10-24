Российский "Лукойл" обещает платить больше налогов Болгарии, чтобы сохранить импорт нефти

Нефтеперерабатывающий завод "Лукойл" в Болгарии пообещал премьер-министру Николаю Денкову заплатить почти вдвое больше налогов государству после того, как болгарский парламент пригрозил запретить импорт российской сырой нефти морем.

Об этом заявил в понедельник лидер парламентской группы ДПС Делян Пеевский, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Пеевский сделал свое заявление после заседания правительства с депутатами, которое было полностью посвящено присутствию российской нефтяной компании в Болгарии и праву на переработку российской сырой нефти.

Болгария пользуется исключением в нефтяном эмбарго ЕС против России до конца 2024 года, которое играет на руку болгарскому нефтеперерабатывающему заводу "Лукойла".

"Благодаря угрозе отмены исключения "Лукойл" пообещал уплатить свои налоги на сумму более 500 миллионов левов (250 миллионов евро)", – сказал Пеевский после внеочередного заседания в парламенте.

К этому времени правительство ожидало, что "Лукойл" внесет в госбюджет 135 миллионов евро налогов, но Пеевский объявил, что компания пообещала выплатить 250 миллионов евро, если парламент сохранит исключение по нефтяному эмбарго.

Однако две самые влиятельные парламентские партии, ГЕРБ и ДПС, настаивают на гораздо большем – они хотят, чтобы "Лукойл" заплатил всего 750 млн евро из-за накопленных ежемесячных взносов, которые компания должна платить в Болгарский фонд энергетической безопасности.

Напомним, в июле парламент Болгарии принял решение прекратить концессию нефтяного порта Росенец российскому нефтяному гиганту "Лукойл". С 5 сентября порт перешел в управление государственного предприятия.

В сентябре правительство Болгарии одобрило инициативу по постепенному прекращению импорта российской нефти, что позволит отказаться от нее быстрее, чем было запланировано.