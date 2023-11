Расследование: НПЗ "Лукойл" в Болгарии купил у РФ нефть, которая принесла Кремлю налогов на €1,1 млрд

Расположенный вблизи черноморского порта Бургас нефтеперерабатывающий завод "Лукойл" является крупнейшим НПЗ Болгарии, который также стал одним из крупнейших мировых потребителей российской нефти.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в расследовании антикоррупционной группы Global Witness, аналитического центра Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) и института публичной политики Center for the Study of Democracy.

По их данным, за первые десять месяцев 2023 года завод переработал более 4,95 миллиона тонн российской нефти, направив в Кремль примерно 1,13 миллиарда евро прямых налоговых поступлений. Как заявлял ранее хозяин Кремля Владимир Путин, примерно столько за год ушло на финансирование ЧВК "Вагнер".

Болгария является четвертым крупнейшим покупателем морской российской нефти, уступая лишь Индии, Китаю и Турции.

Когда ЕС ввел эмбарго на российскую нефть в декабре 2022 года, Болгария получила исключение, чтобы "обеспечить безопасность поставок" на внутреннем рынке и позволить продавать топливо в Украину.

Но расследование показало, что вместо того, чтобы просто удовлетворить внутренний болгарский спрос, нефтеперерабатывающий завод, мажоритарным владельцем и оператором которого является российский гигант ископаемого топлива "Лукойл", похоже, эксплуатирует это исключение.

Анализ данных Kpler, проведенный Global Witness, показывает, что до вторжения в Украину потребление российской нефти в Бургасе составляло около 70% от общего объема импорта. За первые десять месяцев этого года эта цифра выросла до 93%. В то же время Бургас экспортировал большие объемы продуктов, которые он перерабатывал; по оценкам CREA, за первые 10 месяцев 2023 года морской экспорт только нефтепродуктов оценивается в 984 миллиона евро.

В то время как страны ЕС испытывают на себе последствия эмбарго, Бургас покупает российскую нефть у концерна "Лукойл" со значительными скидками и продает нефтепродукты на мировом рынке.

Поскольку Кремль ведет жестокую войну против Украины, он получает двойную выгоду от этой торговли: один раз от налогов, взимаемых с производства и экспорта нефти, которую покупает НПЗ, и дважды от любых налогов, уплачиваемых "Лукойлом", второй по величине компанией в России и конечным владельцем 99% НПЗ "Нафтохим Бургас".

Дочерняя компания "Лукойла" Litasco S.A., основной акционер НПЗ, сообщила, что соблюдает все действующие законы и нормативные акты, в том числе правила G7 по ограничению цен на нефть.

"Лукойл" утверждает, что российская нефть необходима для бесперебойной работы завода в Бургасе, но данные об отгрузках, с которыми ознакомились Global Witness и CREA, показывают, что до вторжения России в Украину НПЗ имел разнообразные источники поставок, в том числе с Ближнего Востока, Северной Африки и Европы. Если завод собирается соблюдать санкции, ему придется быстро заменить часть российского импорта нефтью из других источников.

Бургас не только создает обходной путь для российской нефти в ЕС – нефтеперерабатывающий завод также экспортирует продукцию в другие юрисдикции, подпадающие под действие эмбарго, такие как США. Данные о морских перевозках показывают, что в этом году США импортировали более 70 тыс. тонн нефтепродуктов из Бургаса.

В июне Global Witness разоблачила, как нефтеперерабатывающие заводы в Индии действуют как прачечные для российской нефти, которой заправляют американские автомобили.

"Однако, учитывая помощь и солидарность, которую ЕС продемонстрировал Украине, тот факт, что Бургас легально эксплуатирует нефтеперерабатывающий завод-прачечную в пределах границ Евросоюза, является еще более шокирующим. ЕС должен положить конец возможности "Лукойла" направлять доходы обратно в Кремль через переработку дешевой российской нефти в Болгарии и экспорт нефтепродуктов в страны, которые ввели санкции против России", – заявляют авторы расследования.

Напомним, в октябре нефтеперерабатывающий завод "Лукойл" в Болгарии пообещал премьер-министру Николаю Денкову заплатить почти вдвое больше налогов государству после того, как болгарский парламент пригрозил запретить импорт российской сырой нефти морем.

В июле парламент Болгарии принял решение прекратить концессию нефтяного порта Росенец российскому нефтяному гиганту "Лукойл". С 5 сентября порт перешел в управление государственного предприятия.

В сентябре правительство Болгарии одобрило инициативу по постепенному прекращению импорта российской нефти, что позволит отказаться от нее быстрее, чем было запланировано.