Опрос: Более 80% финнов считают, что РФ должна проиграть войну и убраться из Украины

Новый опрос ценностей и настроений финского населения, осуществленный Финским форумом бизнеса и политики (EVA), свидетельствует о высоком уровне поддержки Украины в ее противостоянии полномасштабной российской агрессии.

Как сообщает "Европейская правда", результаты опроса были опубликованы в субботу, 18 ноября.

Подавляющее большинство респондентов считают, что Россия должна проиграть войну и вывести свои войска из Украины: полностью согласны с этим 57% опрошенных, еще 28% – скорее согласны (то есть в целом 85%).

Практически такое же количество финнов (56% и 28%) считают, что Украина должна вернуть территории, которые Россия оккупировала после полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. На вопрос, должен ли быть возвращен и Крым, 38% полностью согласны, 42% – преимущественно согласны.

В целом более 80% также согласны, что Россия должна выплатить компенсацию за восстановление Украины.

63% граждан Финляндии считают необходимым, а более четверти (27%) скорее согласны, что виновные в военных преступлениях в Украине были привлечены к ответственности. Причем это, по мнению 51% респондентов, должно касаться и топ-руководства РФ, а 27% утверждают, что в России для этого должна произойти смена власти.

Кроме того, в Финляндии большинство опрошенных (55%) также считают, что Украина была бы хорошим кандидатом на вступление в НАТО в будущем, тогда как только 15% финнов против этого.

Опрос EVA, который длился с 15 по 27 сентября, основывается на ответах 2045 респондентов в возрасте 18-79 лет. Погрешность результатов на уровне населения в целом составляет 2-3 процентных пункта в каждую сторону.

Накануне президент Финляндии Саули Ниинистьо одобрил предложение правительства о передаче Украине нового пакета военной помощи стоимостью примерно 100 миллионов евро.