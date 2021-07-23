В Сербии против планов Хорватии разместить изображение Николы Теслы на евромонетах

Центробанк Сербии раскритиковал намерения Хорватии поместить изображение Николы Теслы на монетах евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сербский портал N1 info.

Размещение Хорватией изображения Николы Теслы на национальной стороне евромонет после ее присоединения к зоне евро "означает присвоение культурного и научного наследия сербского народа", заявил Сербский центральный банк.

"Знаменитый ученый называл себя сербом по происхождению", - отметил центробанк, добавив, что если его изображение попадет на хорватские монеты, "наверняка будут приняты соответствующие меры в соответствующих учреждениях Европейского Союза".

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил в среду, что изображение Теслы появится на монетах 50, 20 и 10 евроцентов, когда страна присоединится к зоне евро.

И Сербия, и Хорватия считают Теслу своим, поскольку он был этническим сербом, который родился и провел юность в Хорватии.

Жители Хорватии голосовали за мотивы хорватской национальной стороны монет евро в интернет-опросе, где они могли выбрать между пятью предложенными вариантами или внести свои собственные. Изображение Николы Теслы было одним из более 11 000 предложений, и оно получило более пятой части всех голосов.

В результате валютный комитет Хорватского центрального банка в среду определил окончательное предложение мотивов, которое включало изображение Теслы.

Другими мотивами будут хорватский герб, карта Хорватии, куница (в честь которой названа хорватская валюта куна) и глаголица.