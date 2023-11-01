Чехия продлевает проверки на границе со Словакией до 22 ноября

Чешское правительство постановило продлить выборочные проверки на границе со Словакией еще на 20 дней, то есть до 22 ноября, из-за нелегальной миграции.

Об этом сообщил министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан, пишет "Европейская правда".

"По моему предложению правительство одобрило продление усиленной защиты чешско-словацкой границы на 20 дней, то есть до 22 ноября", – написал Ракушан в соцсети Twitter (X).

Он добавил, что проверки будут продолжаться, пока не будет обеспечена "эффективная защита внешней границы ЕС".

Vláda na můj návrh schválila prodloužení zvýšené ochrany česko-slovenské hranice o 20 dní, tedy do 22. listopadu. Dokud nebude fungovat skutečně účinná ochrana vnější hranice EU, budeme muset dopady nelegální migrace řešit na vnitřní hranicích schengenského prostoru. — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) November 1, 2023

Согласно данным чешского правительства, за январь-сентябрь 2023 года на границе со Словакией задержали почти 2800 нелегальных мигрантов, тогда как за аналогичный период прошлого года их было 11 тысяч.

Чехия в координации с Польшей начала выборочные проверки на границе со Словакией 4 октября. Позже аналогичные меры ввели Австрия и Венгрия, а также Словения.

Польша, Чехия, Австрия, Словакия и Венгрия входят в Шенгенскую зону Европейского Союза, которая заключается в том, что в пределах этой зоны отсутствуют физические границы с проверками. Мигранты преимущественно используют Словакию как транзитную страну на пути в Западную Европу.