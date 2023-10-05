Россия разместит на оккупированной территории Грузии базу ВМФ

Россия планирует создать военно-морскую базу на черноморском побережье непризнанной Абхазии, оккупированной ею территории Грузии.

Об этом заявил лидер непризнанного региона Аслан Бжания газете "Известия" через день после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет "Европейская правда".

Бжания сообщил, что было подписано соглашение о постоянной военно-морской базе в Очамчирском районе.

"Мы подписали соглашение, и в ближайшее время в Очамчирском районе будет пункт постоянного базирования Военно-морского флота РФ", – сказал он.

"Это все направлено на повышение уровня обороноспособности как России, так и Абхазии, и такое взаимодействие будет продолжаться", – добавил Бжания, отметив, что "есть вещи, о которых я не могу говорить".

Бжания также заявил, что нынешние руководители Грузии – "это люди-прагматики".

Ранее британская разведка сообщала, что после последней серии успешных украинских ударов российский Черноморский флот РФ не сможет иметь в акватории Черного моря такой контроль, как раньше.

В Министерстве обороны Великобритании считают, что украинским силам удалось фактически нанести поражение российскому флоту в Черном море.