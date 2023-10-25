В Словакии утвердили правительство Роберта Фицо, МИД возглавил украинофоб

Президент Словакии Зузана Чапутова в среду утвердила новое правительство во главе с лидером партии Smer-SD Робертом Фицо, который отметился рядом антиукраинских заявлений.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Во время церемонии в Президентском дворце в Братиславе Чапутова сказала, что перед новым правительством возникли различные вызовы, в частности повышение цен на энергоносители и продукты питания, а также уровень образования и здравоохранения.

Она выразила надежду, что правительство Фицо продолжит хорошие отношения с соседними странами, в частности с Украиной, которая находится в состоянии войны.

ФОТО: СКРИНШОТ ТРАНСЛЯЦИИ

В свою очередь новый премьер поблагодарил Чапутову за назначение его правительства, напомнив, что является премьер-министром уже в четвертый раз. Он также заявил, что новое правительство будет осуществлять "суверенную внешнюю политику".

На ключевых для Украины должностях в новом правительстве Словакии оказались неблагосклонные к поддержке Киева чиновники.

В частности, как и предполагалось, министром иностранных дел Словакии стал Юрай Бланар – бывший инженер без дипломатического опыта. Он называл войну против Украины "конфликтом между Россией и США", утверждал, что Киев "воюет против собственного народа", и выступает против передачи Украине оружия.

Министерство обороны Словакии возглавил Роберт Калиняк – бывший глава МВД страны, который подал в отставку после убийства журналиста Яна Куцяка и ранее был обвинен в коррупции.

Среди других членов кабмина Роберта Фицо, на которых обратили внимание СМИ, – министр культуры Мартина Шимковичова, сделавшая 28 ошибок в кандидатском заявлении на 36 строк.

Как сообщалось, после недавних парламентских выборов в Словакии формируется правительство из евроскептических и антиукраинских сил. Спикером парламента страны стал бывший премьер Петер Пеллегрини, представитель партии "Голос", которая входит в коалицию с политсилой пророссийского Роберта Фицо.

Подробнее читайте в статье "ЕвроПравды": Словакии готовят пророссийское правительство: чего ждать от новой власти страны-соседки Украины.