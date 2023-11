Глава Пентагона встретился с Зеленским

Министр обороны США Ллойд Остин в Киеве встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал в Twitter (X).

Остин отметил, что для него эта встреча стала еще одной возможностью "подтвердить непоколебимую поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов".

"Я имел честь встретиться с президентом Владимиром Зеленским сегодня в Киеве, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов. Мы, вместе с нашими союзниками и партнерами, будем продолжать поддерживать насущные потребности Украины на поле боя и долгосрочные оборонные потребности", – написал глава Пентагона.

I was honored to meet with President @ZelenskyyUa in Kyiv today to reaffirm the United States’ steadfast support for Ukraine. We, along with our allies and partners, will continue to support Ukraine’s urgent battlefield needs and long-term defense requirements. pic.twitter.com/Odv6ClgcrP