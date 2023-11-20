Новый пакет от США на $100 млн: одна система HIMARS и артиллерийские снаряды

Министерство обороны США детализировало содержание нового пакета военной помощи Украине на сумму 100 миллионов долларов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится на сайте Пентагона.

Согласно сообщению, в пакет помощи вошли одна реактивная систем залпового огня HIMARS и дополнительные боеприпасы к ней, зенитные ракеты Stinger, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, противотанковые ракеты TOW, противотанковые комплексы Javelin и AT-4.

Также Украина получит более трех миллионов патронов для стрелкового оружия, боеприпасы для обезвреживания препятствий, зимнее снаряжение и запасные части, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

Пентагон отдельно подчеркнул, что военная помощь Украине является "разумной инвестицией в нашу национальную безопасность", и призвал Конгресс одобрить дополнительное финансирование, о котором просит Белый дом, чтобы США могли осуществлять ее и в дальнейшем.

Последний раз Соединенные Штаты объявляли об отправке в Украину очередного пакета военной помощи в начале ноября. Тогда речь шла об отправке вооружения на сумму 125 миллионов долларов и заказ на дополнительные 300 миллионов долларов.

Администрация Джо Байдена все еще имеет около пяти миллиардов долларов из утвержденного в прошлом году Конгрессом бюджета на оказание военной помощи из американских запасов.

Байден пытается убедить Конгресс США поддержать помощь как Украине, так и Израилю, и утвердить новый пакет помощи объемом 106 миллиардов долларов, содержащий более 61 миллиарда долларов финансирования для Украины.

Лидеры Конгресса США надеются до Рождества мобилизовать голоса для дополнительной военной помощи для Украины и Израиля, а также для совершенствования иммиграционной системы.