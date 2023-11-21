Правительство Словакии во главе с Фицо получило доверие парламента

Словацкий парламент выразил доверие правительству Роберта Фицо, который уже в четвертый раз возглавил кабинет.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Akuality.

Коалиции удалось утвердить в парламенте программное заявление правительства (PVV), и таким образом депутаты выразили доверие четвертому кабинету Роберта Фицо. 78 из 143 присутствующих депутатов проголосовали за программу правительства.

Для одобрения PVV нужно было как минимум подавляющее большинство голосов всех депутатов. 65 депутатов были против.

От коалиции не было депутата от SNS Павола Луптака, который, по слухам, имеет проблемы со здоровьем. Роберт Фицо объявил о его отсутствии перед голосованием.

Как и ожидалось, программу поддержали члены партий Smer, Hlas и SNS. Оппозиция в составе PS, Slovakia (бывшая OĽaNO), KDH и SaS выступила против.

Когда Роберт Фицо просил о доверии в 2016 году, дебаты продолжались почти неделю. На этот раз они были немного короче. От коалиции в дебатах выступило лишь несколько спикеров. В начале заседания Фицо, который возглавляет Smer, и лидер партии Hlas и председатель парламента Национального совета Петер Пеллегрини обратились с просьбой о доверии.

На прошлой неделе коалиция столкнулась с проблемой, с которой она, вероятно, будет сталкиваться в течение следующих лет. Она имеет лишь незначительное большинство в парламент (79 депутатов), и при утверждении предложений в парламенте должны присутствовать почти все ее представители.

Программное заявление правительства планировали проголосовать еще в прошлый четверг, даже если бы переговоры продолжались до ночи. Однако голосование пришлось отложить, по слухам – из-за отсутствия в зале достаточного количества депутатов от коалиции в зале.

Несмотря на многочисленные критические заявления, сделанные представителями Smer или SNS в адрес ЕС или США, правительство в своем программном заявлении декларирует, что считает членство Словакии в Евросоюзе незаменимым и что страна хочет "и в дальнейшем быть надежным и солидарным союзником" в НАТО.

В то же время, однако, коалиция объявляет, что будет следовать девизу "Словакия прежде всего".

Российская агрессия в Украине упоминается в нескольких местах программного заявления правительства. Правительство заявляет, что будет "поддерживать любые содержательные мирные планы с предложениями о немедленном прекращении боевых действий в Украине и дипломатическом решении конфликта в соответствии с международным правом". Словакия обещает продолжить отправлять в Киев гуманитарную помощь, но Украина больше не может рассчитывать на военную помощь Братиславы.

Как сообщалось, после парламентских выборов в Словакии 30 октября сформировалось правительство из евроскептических и антиукраинских сил. Оно пообещало не оказывать военную помощь Украине, хотя пообещало не вмешиваться в частные контракты и продолжить гуманитарную поддержку.

Подробнее читайте в статье "ЕвроПравды": Словакии готовят пророссийское правительство: чего ждать от новой власти страны-соседки Украины.