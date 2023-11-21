В правительстве Финляндии пока отвергли полное закрытие пунктов пропуска на границе с РФ

Заместитель канцлера юстиции правительства Финляндии Микко Пуумалайнен заблокировал предложение по усилению ограничений на границе с Россией, потому что, по его мнению, оно недостаточно гарантирует возможность подать прошение об убежище.

Об этом в Министерстве юстиции Финляндии сказали финскому вещателю Yle, сообщает "Европейская правда".

По мнению Пуумалайнена, для дальнейшей подготовки решений о полном закрытии пунктов пропуска на границе с Россией на основе подготовленных правительством документов "нет никаких правовых оснований".

Как говорится в ответе, который цитирует Yle, документы не содержат достаточных гарантий, что новые шаги сохранят "реальную и эффективную" возможность для искателей убежища обратиться в Финляндию за международной защитой, гарантированной Конституцией страны и международным правом.

"Пока непонятно, что именно в предложении Министерства внутренних дел Финляндии не соответствует вышеупомянутым законам и договорам", – указывает вещатель.

Yle прогнозирует, что финское МВД внесет дальнейшие изменения в свое предложение, чтобы обеспечить его соответствие требованиям закона.

В прошлый четверг Финляндия решила закрыть пограничные пункты пропуска Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Нийрала из-за всплеска нелегальной миграции. С субботы они закрыты для движения транспорта.

Финские пограничники сообщали, что за последние месяцы через пункты пропуска на юго-восточной границе в Финляндию пыталось попасть исключительно большое количество людей, не имеющих въездных документов.

Накануне СМИ сообщили, что Финляндия в ночь на среду готова закрыть остальные пункты пропуска, которые до сих пор работают на границе с РФ, из-за использования Россией нелегальных мигрантов в качестве оружия.