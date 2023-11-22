В Еврокомиссии рассказали, что необходимо для передачи миллиона снарядов Украине

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон настаивает, что к весне 2024 года производственный потенциал оборонных предприятий в Европейском Союзе достигнет миллиона артиллерийских снарядов ежегодно, но для передачи боеприпасов Украине нужна политическая воля.

Об этом еврокомиссар сообщил депутатам Европарламента на сессии вопросов и ответов на тему обязательств предоставить Украине миллион боеприпасов, пишет "Европейская правда" со ссылкой на DW.

По его оценке, до конца 2024 года производственный потенциал составит даже 1,3 – 1,4 миллиона снарядов.

Бретон отметил, что пришел к такому выводу, посетив военно-промышленные компании в пятнадцати странах ЕС.

В то же время, по его словам, "проблема заключается в ситуации с контрактами в целом", поскольку около 40% продукции покидает Европу и идет в третьи страны.

А для того, чтобы все произведенные боеприпасы были переданы Украине, страны Евросоюза должны отдать приоритет производству именно для нее. По словам еврокомиссара, таким изначально было его предложение, однако его не поддержал Совет ЕС.

Кроме того, страны-члены Евросоюза сейчас не подписывают достаточного количества контрактов на производство снарядов, считает он.

"Мы шаг за шагом строим европейский рынок обороны. Подписание контрактов позволит ускорить наши поставки в Украину", – сказал он.

Как подчеркивает Бретон, производство ускоряется, ЕС может быстро создать дополнительные мощности, однако для поставок Украине на первом месте должна быть политическая воля.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что ЕС не успевает выполнить свой план по поставке 1 млн артснарядов в Украину до марта 2024 года из-за состояния оборонного производства и бюрократических преград.

Это также признал министр обороны Германии Борис Писториус.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал ЕС покупать снаряды для Украины за своими пределами, поскольку сам Евросоюз не успевает согласно графику.