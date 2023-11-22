У Єврокомісії розповіли, що необхідно для передачі мільйона снарядів Україні

Єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон наполягає, що до весни 2024 року виробничий потенціал оборонних підприємств у ЄС сягне мільйона артилерійських снарядів щороку, але для передачі боєприпасів Україні потрібна політична воля.

Про це єврокомісар повідомив депутатам Європарламенту на сесії запитань і відповідей на тему зобов'язань надати Україні мільйон боєприпасів, пише "Європейська правда" з посиланням на DW.

За його оцінкою, до кінця 2024 року виробничий потенціал становитиме навіть 1,3 – 1,4 мільйона снарядів.

Бретон зазначив, що дійшов до такого висновку, відвідавши військово-промислові компанії в п'ятнадцяти країнах ЄС.

Водночас, за його словами, "проблема полягає в ситуації з контрактами загалом", оскільки близько 40% продукції залишає Європу і йде в треті країни.

А для того, щоб усі вироблені боєприпаси були передані Україні, країни Євросоюзу мають віддати пріоритет виробництву саме для неї. За словами єврокомісара, такою спочатку була його пропозиція, проте її не підтримала Рада ЄС.

Крім того, країни-члени Євросоюзу зараз не підписують достатньої кількості контрактів на виробництво снарядів, вважає він.

"Ми крок за кроком будуємо європейський ринок оборони. Підписання контрактів дасть змогу прискорити наші поставки в Україну", – сказав він.

Як підкреслює Бретон, виробництво прискорюється, ЄС може швидко створити додаткові потужності, проте для постачання Україні на першому місці має бути політична воля.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба раніше заявив, що ЄС не встигає виконати свій план із постачання 1 млн артснарядів в Україну до березня 2024 року через стан оборонного виробництва й бюрократичні перепони.

Це також визнав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс закликав ЄС купувати снаряди для України за своїми межами, оскільки сам Євросоюз не встигає згідно з графіком.