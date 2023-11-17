Президент Латвии считает, что ЕС должен найти снаряды для Украины за рубежом

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал ЕС покупать снаряды для Украины за своими пределами, поскольку сам Евросоюз не успевает предоставить артиллерийские боеприпасы согласно графику до марта.

Об этом он сказал в интервью Politico, пишет "Европейская правда".

"Мы уже давно выступаем за то, что если не хватает боеприпасов или не хватает оборудования в ЕС, то давайте купим их где-нибудь и передадим Украине", – сказал Ринкевичс.

"Сейчас важно, чтобы Украина продолжала воевать, и чтобы Украина получала то, что ей нужно", добавил он.

Вопрос о том, все ли боеприпасы, которые ЕС хочет передать Киеву, должны производить компании в Евросоюзе и в Норвегии, был спорным с самого начала инициативы об одном миллионе снарядов. Франция, которая имеет самый большой оборонный сектор в ЕС, настаивала на строгих ограничениях привлекать к инициативе боеприпасы не из ЕС.

Другие страны, в том числе Швеция и страны Балтии, были более открыты к покупке снарядов за пределами Европы.

"Нашим главным вызовом сейчас является не столько расходы на оборону, которые мы увеличиваем, как то, где вы можете найти оборудование для пополнения своих запасов, для перевооружения своих вооруженных сил", – сказал Ринкевичс, добавив, что следует принимать во внимание то, что война в Украине продлится дольше, чем можно было предсказать полтора года назад.

Президент Латвии также выразил беспокойство, что проблемы в ЕС могут повлиять на США, где помощь Украине также сталкивается с политическими трудностями.

"Когда я разговариваю с американцами, меня немного беспокоит то, что они живут под впечатлением, будто Европа дает недостаточно, хотя на самом деле мы тратим на Украину, если объединить и военные, и всевозможные программы, больше, чем Соединенные Штаты, – сказал Ринкевичс.

"И именно поэтому я думаю, что если они снова услышат, что Европа не способна производить достаточно боеприпасов или оказывать достаточную финансовую поддержку, то это будет иметь определенное негативное влияние и на дебаты в Соединенных Штатах, потому что появится аргумент: "Послушайте, ребята, если Европа делает недостаточно или если ей безразлично, то и нам должно быть безразлично", – добавил латвийский президент.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что ЕС не успевает выполнить свой план по поставке 1 млн артснарядов в Украину до марта 2024 года из-за состояния оборонного производства и бюрократических преград.

Это также признал министр обороны Германии Борис Писториус.

А в Еврокомиссии считают, что ЕС к весне может выйти на производство более 1 млн боеприпасов в год, и выполнение обещания о "миллионе снарядов для Украины" возможно, если страны Евросоюза приложат усилия для этого.