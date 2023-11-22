Союз перевозчиков Словакии открестился от блокады границы, движение грузовиков восстановлено

Движение грузовиков через пункт пропуска "Вишне-Немецкое" на границе со Словакией, который накануне начали блокировать на словацкой стороне, временно разблокировано.

Об этом сообщили в ГПСУ в среду утром, пишет "Европейская правда".

"По состоянию на утро на территории Словакии перед пунктом пропуска "Вишне-Немецкое" в направлении Украины находится около 350 грузовых транспортных средств. Пропуск легкового автомобильного транспорта и автобусов на въезд и выезд в пункте пропуска продолжает осуществляться в штатном режиме", – отметили пограничники.

Пресс-служба Закарпатской таможни проинформировала, что в полночь, с 21 по 22 ноября, словацкая полиция разблокировала границу и освободила проезд для грузовых транспортных средств в международный пункт пропуска "Ужгород-Вишне Немецкое".

Пересечение границы было заблокировано во вторник днем транспортным средством, обозначенным баннерами с логотипом Союза перевозчиков Словакии (UNAS). Однако UNAS от блокады дистанцировалась и утверждала, что это – деятельность отдельного лица.

Председатель UNAS Станислав Скала заявил TASR, что они введут возможную блокаду на территории Словакии, если не будет достигнуто соглашение, а польские перевозчики продолжат протесты.

Однако сначала, сказал Скала, союз хочет дождаться результата переговоров между польскими протестующими, Европейской комиссией и представителями украинского и польского правительств.

Во вторник в ГПСУ сообщили, что акцию протеста инициировал и проводит Союз перевозчиков Словакии. О сроках блокировки не сообщали.

На прошлой неделе представитель UNAS на час заблокировали пункт пересечения границы с Украиной "Вишне Немецкое" со словацкой стороны