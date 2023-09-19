США нашли обломки пропавшего накануне истребителя F-35

Военные США заявили, что нашли обломки разбитого истребителя F-35B Lightning II в Южной Каролине через день после его исчезновения.

Об этом говорится в сообщении объединенной базы Чарльстона, пишет "Европейская правда".

Обломки были обнаружены в двух часах к северо-востоку от объединенной базы Чарльстона. В поисках самолета военным помогли местные власти.

"Мы хотели бы поблагодарить всех наших партнеров по поисковой миссии, а также местные, окружные и государственные органы власти за их преданность и поддержку во время поиска и перехода к фазе восстановления", – говорится в сообщении.

Накануне военные США попросили общественность помочь с поисками истребителя F-35 после инцидента, в результате которого пилот катапультировался.

Истребитель исчез в небе над Южной Каролиной после того, как его пилот катапультировался в воскресенье, когда прыгнул с парашютом около 14:00 по местному времени и был доставлен в местную больницу.

F-35 являются одними из самых совершенных истребителей в мире, известный своим острым, аэродинамическим корпусом и функциями, которые защищают самолет от обнаружения. Летательный аппарат является невидимым для радаров.

F-35 также являются одними из самых дорогих в мире. Сколько стоил самолет, исчезнувший в воскресенье, не известно.

Местная член Конгресса Нэнси Мейс бурно отреагировала на инцидент: "Как, черт возьми, вы потеряли F-35? Почему нет устройства слежения, а мы просим общественность найти самолет и сдать его?" – заявила она.

Напомним, на днях в Дании приземлились четыре истребителя F-35 американского производства – первая партия самолетов, которые заменят F-16, часть из которых передадут Украине.

Ранее сообщалось, что компания Rheinmetall планирует построить сверхсовременный завод по производству секций фюзеляжа для многоцелевого боевого самолета F-35A в городе Веце на западе Германии.