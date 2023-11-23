Еврокомиссия подтвердила выделение Венгрии почти 1 млрд евро

Европейская комиссия одобрила выделение 900 миллионов евро авансовых платежей из до сих пор замороженного фонда восстановления Венгрии на фоне попыток ЕС преодолеть вето Будапешта на помощь Украине и приближения Киева к Евросоюзу.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Это первый официальный зеленый свет для венгерского правительства на получение заблокированных средств ЕС фактически с декабря прошлого года, который открывает путь для получения аванса в размере 900 миллионов евро.

Теперь Евросовет будет иметь четыре недели, чтобы одобрить оценку Еврокомиссии и позволить Венгрии получить эти средства.

Еврокомиссия положительно оценила обновленный план восстановления и устойчивости Венгрии, который включает раздел о REPowerEU. Теперь план оценивается в 10,4 млрд евро (6,5 млрд евро в виде грантов и 3,9 млрд евро в виде кредитов).

Это решение не означает, что венгерское правительство сразу получит деньги, ведь ни одна выплата средств не может быть осуществлена до тех пор, пока Венгрия не выполнит условия на должном уровне, которые охватывают судебную реформу, борьбу с коррупцией и усиление систем аудита и контроля.

Решение Еврокомиссии одобрить выделение части средств было принято на фоне длительного спора относительно отступления Венгрии от демократических стандартов. В прошлом году ЕС приостановил финансирование для Будапешта на сумму более 30 миллиардов долларов из-за проблем с верховенством права и коррупцией. Орбану необходимы эти средства после длительной рецессии и бюджетного кризиса.

Ранее СМИ сообщили, что около 13 миллиардов евро из средств, заблокированных из-за беспокойства о независимости судей, еще могут быть разблокированы до конца года. Еврокомиссия и венгерское правительство обсуждают детали и имплементацию судебной реформы, одобренной в начале этого года.

В течение последних недель венгерские чиновники указывали, что их поддержка новой помощи ЕС для Украины может быть обусловлена тем, что Еврокомиссия выделит средства на восстановление.

Ранее на этой неделе Орбан направил письмо президенту Европейского совета Шарлю Мишелю с требованием "срочного" обсуждения и призвал других лидеров ЕС пересмотреть программы помощи Украине и режим санкций против России.

Недавно на съезде своей партии "Фидес" Орбан повторил, что считает ошибкой открытие переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз, пока она к этому "не готова".

Венгерское правительство также объявило о "консультациях" с населением, основным вопросом которых будет поддержка членства Украины в ЕС.