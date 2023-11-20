В Еврокомиссии прокомментировали венгерские вопросы, которые выдвинут на "консультации"

В Еврокомиссии заявили, что консультации с населением, которые планирует провести Венгрия, где основным вопросом будет поддержка членства Украины в ЕС, является делом государственной власти.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на ежедневном брифинге в Брюсселе.

"Мы приглашаем всех венгерских граждан, которые хотят узнать о политике ЕС, обратиться к нашим замечательным информационным источникам, чтобы иметь возможность сформировать собственное мнение", – сказал он.

По его словам, в Еврокомиссии не будут комментировать все утверждения, которые есть в этих консультациях, однако назвал полностью ложными те, где говорится, что Брюссель якобы хочет создать мигрантские гетто в Венгрии, а также о том, что ЕС якобы финансирует ХАМАС.

"Мы не собираемся дебатировать об утверждениях, которые есть в консультациях, о которых с нами не консультировались, которые не соответствуют тем практикам, которые используем мы, когда мнение общества спрашиваем мы. Это дело венгерских властей", – добавил он.

Ранее в Венгрии обнародовали список вопросов, которые власти вынесли на так называемую "национальную консультацию", четыре из них так или иначе касаются Украины.

Всего на "консультацию" вынесли 11 вопросов. Анкеты будут рассылаться по почте с пятницы и поступят ко всем избирателям Венгрии, поэтому "все венгры смогут высказать свое мнение по вопросам, которые фундаментально влияют на экономику и безопасность Венгрии", заявила пресс-секретарь венгерского правительства Александра Сенткираи.

К таким вопросам правительство Орбана причислило тематику войны в Украине и Израиле, вступления Украины в ЕС, а также коммунальных платежей, замораживания процентных ставок, налога на дополнительную прибыль, иностранного влияния на венгерскую политику и закона о защите детей.

Причем Украины касаются 4 вопроса, все они сформулированы манипулятивно.

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