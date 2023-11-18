Словаки считают пророссийское правительство Фицо более компетентным, чем предшественников

Большинство граждан Словакии считает, что новое правительство во главе с Робертом Фицо будет эффективнее и с лучшими результатами управлять государством, чем предыдущие правительства Игоря Матовича и Эдуарда Гегера.

Об этом, как пишет "Европейская правда", свидетельствует опрос социологической фирмы AKO по заказу словацкого информагентства TASR.

57,2% респондентов отметили, что новое правительство Фицо будет управлять государством эффективнее, чем два предыдущих правительства. 33,2% респондентов однозначно согласились с утверждением, что новое правительство будет управлять государством эффективнее и с лучшими результатами, а 24% – скорее согласились.

Зато с такой оценкой не согласны 36,7% опрошенных граждан Словакии: 17,3% респондентов категорически не согласились и еще 19,4% – скорее не согласились.

Прогнозируемо чаще всего возлагали веру в правительство Роберта Фицо избиратели его партии Smer-SD (83% полностью согласны и 12% скорее согласны), а также коалиционных "Голоса" (53% и 37%) и Словацкой национальной партии (53% и 35%).

Зато чаще всего не соглашались те, кто поддерживает оппозиционные силы – в частности "Прогрессивную Словакию" (32% полностью не согласны и 42% скорее не согласны) и Христианско-демократическое движение (22% и 39%).

Опрос проходил с 7 по 14 ноября на основе выборки из 1000 респондентов.

Как сообщалось, после парламентских выборов в Словакии 30 октября сформировалось правительство из евроскептических и антиукраинских сил. Оно пообещало не оказывать военную помощь Украине, хотя пообещало не вмешиваться в частные контракты и продолжить гуманитарную поддержку.

Подробнее читайте в статье "ЕвроПравды": Словакии готовят пророссийское правительство: чего ждать от новой власти страны-соседки Украины.