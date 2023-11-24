Германия готова увеличить госдолг для преодоления бюджетного кризиса

Немецкое правительство планирует приостановить лимит на новые заимствования для того, чтобы преодолеть бюджетный кризис, вызванный "дырой" в 60 миллиардов евро.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер, сообщает Reuters.

По словам чиновника, после консультаций с канцлером и вице-канцлером он представит дополнительный бюджет на этот год на следующей неделе.

Пресс-секретарь Линднера отметила, что правительство предложит отменить так называемый "долговой тормоз", который ограничивает структурный дефицит бюджета Германии до уровня, эквивалентного 0,35% валового внутреннего продукта.

Объявление чрезвычайного положения означает, что кредиты, которые уже были обещаны в этом году, являются юридически обеспеченными. Без этой меры существовал бы риск, что бюджет на 2023 год нарушает Конституцию.

После того как Конституционный суд ФРГ запретил направить неиспользованные чрезвычайные средства, выделенные на борьбу с пандемией, на "зеленые" инициативы и поддержку промышленности, в проекте немецкого бюджета на 2024 год образовалась "дыра" в 60 миллиардов евро, которая замедляет его принятие.

В среду коалиция канцлера Германии Олафа Шольца отложила на неопределенный срок переговоры по бюджету на 2024 год, пытаясь найти выход из кризиса, вызванного "дырой" в финансах на 60 миллиардов евро.

Из-за этого почти каждая статья расходов, которая еще не была официально утверждена, зависла в воздухе. Среди неопределенностей – помощь Украине. Правительство планировало удвоить военную помощь Киеву до 8 млрд евро в следующем году, но представитель министерства обороны не смог ответить на вопрос, будет ли соблюдено это обещание, ссылаясь на продолжающиеся дискуссии.

Ранее представитель немецкого Минобороны заверил, что финансированию нового пакета помощи Украине, о котором накануне объявил министр обороны Германии Борис Писториус, не угрожают проблемы с принятием бюджета.

В то же время представитель Министерства обороны Германии не смог подтвердить, что в бюджете на 2024 год будет увеличена военная помощь Украине еще на 4 миллиарда евро, о чем сообщалось ранее.