В ФРГ говорят, что проблемы с принятием бюджета не повлияют на 1,3 млрд евро для Украины

Финансированию нового пакета помощи Украине, о котором накануне объявил министр обороны Германии Борис Писториус, не угрожают проблемы с принятием бюджета.

Об этом в среду заявил представитель немецкого Минобороны, пишет "Европейская правда" со ссылкой на t-online.

По словам представителя оборонного ведомства, финансирование новой немецкой помощи Украине в сфере вооружений "надежно обеспечено".

Он не уточнил, что имеет в виду, но указал, что "значительная часть средств" для нового пакета помощи поступит из так называемого раздела 60 федерального бюджета ФРГ. Он содержит проекты, расходы на которые не закреплены за отдельным министерством.

Также представитель Министерства обороны Германии не смог подтвердить, что в бюджете на 2024 год будет увеличена военная помощь Украине еще на 4 миллиарда евро, о чем сообщалось ранее.

Напомним, накануне федеральный министр обороны Германии Борис Писториус побывал в Киеве, где объявил о новом пакете военной помощи на сумму 1,3 миллиарда евро.

После того как Конституционный суд ФРГ запретил направить неиспользованные чрезвычайные средства, выделенные на борьбу с пандемией, на "зеленые" инициативы и поддержку промышленности, в проекте немецкого бюджета на 2024 год образовалась "дыра" в 60 миллиардов евро, которая замедляет его принятие.