Германия отложила переговоры о бюджете из-за "дыры" в 60 млрд евро

Коалиция канцлера Германии Олафа Шольца в среду отложила на неопределенный срок переговоры по бюджету на 2024 год, пытаясь найти выход из кризиса, вызванного "дырой" в финансах на 60 миллиардов евро.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Коалиция в составе социал-демократов Шольца с "Зелеными" и "Свободными демократами" (СвДП) пытается найти решение, чтобы сохранить как можно больше обязательств по расходам, и сделать их юридически совместимыми.

Среди вариантов – разработка дополнительного бюджета на 2023 год и приостановление самоограничения долговых обязательств Германии перед тем, как восстановить его со следующего года.

Теперь рост и без того шаткой экономики Германии может замедлиться в следующем году, а проекты и субсидии, направленные на поддержку конкурентоспособности немецкой промышленности, оказались под угрозой.

Эта задержка также усилила неопределенность в отношении расходов во всех сферах немецкой экономики и создала риск, что бюджет на 2024 год, возможно, не будет принят до конца этого года.

Федеральное правительство уже заморозило большинство новых расходных обязательств и заблокировало расходы из Фонда экономической стабилизации в размере 200 млрд евро на этот год.

Почти каждая статья расходов, которая еще не была официально утверждена, зависла в воздухе. Среди неопределенностей – помощь Украине.

Министр экономики от "Зеленых" Роберт Габек предупредил, что на карту поставлено место Германии как инвестиционного центра, а также рабочие места, тогда как представители промышленной отрасли призвали к скорейшему прояснению ситуации.

Накануне представитель немецкого Минобороны заверил, что финансированию нового пакета помощи Украине, о котором накануне объявил министр обороны Германии Борис Писториус, не угрожают проблемы с принятием бюджета.

В то же время представитель Министерства обороны Германии не смог подтвердить, что в бюджете на 2024 год будет увеличена военная помощь Украине еще на 4 миллиарда евро, о чем сообщалось ранее.

Напомним, накануне федеральный министр обороны Германии Борис Писториус побывал в Киеве, где объявил о новом пакете военной помощи на сумму 1,3 миллиарда евро.

После того как Конституционный суд ФРГ запретил направить неиспользованные чрезвычайные средства, выделенные на борьбу с пандемией, на "зеленые" инициативы и поддержку промышленности, в проекте немецкого бюджета на 2024 год образовалась "дыра" в 60 миллиардов евро, которая замедляет его принятие.