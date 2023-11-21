Министр обороны Эстонии: Украина должна оставаться в фокусе мирового внимания

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что Украина должна оставаться в центре мирового внимания, а российские военные преступления нельзя забывать.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил во время визита в Канаду, сообщает ERR.

"Мы едины в наших взглядах на помощь Украине – различные кризисы не могут затмить варварские военные преступления России и забрать фокус и усилия на поддержку Украины", – сказал Певкур.

По его словам, цель РФ в том, чтобы победить Украину, остается неизменной. Он добавил, что победа Украины будет играть решающую роль в формировании евроатлантической среды безопасности на десятилетия вперед.

"В руках сторонников Украины есть политическая, экономическая и военная сила, которая значительно превышает ту, что есть у России – если мы правильно ее используем, мы сможем победить агрессора", – считает Певкур.

Министр обороны Эстонии также отметил необходимость инвестировать в войска, военный потенциал, запасы и оборонно-промышленный потенциал.

"Если возникнет необходимость, нам придется начать защищать НАТО независимо от того, готовы мы к этому или нет – в последнем случае, однако, нам придется заплатить гораздо большую цену на поле боя. Этот риск уменьшается благодаря хорошо оснащенным, осуществимым и проверенным оборонным планам и высокому уровню обороноспособности", – резюмировал Певкур.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что поддерживать Украину нужно до ее победы, и польская власть независимо от политического лагеря продолжит делать это.

Напомним, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что между РФ и Украиной идет война на истощение, но ситуация не является безвыходной.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что рассчитывает на достижение прогресса Вооруженными силами Украины в борьбе против российских оккупантов, но предупреждает, что он будет тяжелым.

Немецкий канцлер Олаф Шольц также считает, что война в Украине может продолжаться очень долго.