В Испании взяли под стражу нападавшего на посольство КНДР в 2019 году

Суд Испании в пятницу постановил взять под стражу без права залога для Чжан Су Лима – одного из участников нападения на посольство Северной Кореи в Мадриде в феврале 2019 года, во время которого похитили несколько компьютеров и дисков.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Europa Press.

Чжану, которого недавно арестовали в Венгрии и выдали Испании, инкриминируют в частности взлом и проникновение, незаконное задержание, угрозы и ограбление с применением насилия. Ему грозит более десяти лет заключения.

Фигурант, как указано в обвинительном акте, готовился к нападению, приобретя некоторые инструменты, которые использовались во время вторжения в посольство КНДР. Также указано, что после нападения мужчина сбежал из Европы через Португалию.

Нападение, напомним, произошло 22 февраля 2019 года. Тогда группа граждан Испании разных национальностей и потомки эмигрантов из КНДР вошла в посольство Пхеньяна в Мадриде с огнестрельным оружием, мачете и ножами, чтобы похитить документы и информацию.

Сотрудников посольства – включая посла – избили, некоторых заперли в подвале. Посол утверждал, что ему предлагали порвать с режимом в КНДР. Далее нападавшие похитили несколько компьютеров и жестких дисков и сбежали из посольства в Португалию, откуда вылетели в США.

Часть нападавших удалось обнаружить и арестовать, после чего Штаты передали похищенные материалы посольству Северной Кореи в Испании.

Следствие по делу предполагает, что кража информации может быть связана со встречей между тогдашним президентом США Дональдом Трампом и северокорейским диктатором Ким Чен Ыном во Вьетнаме, которая должна была состояться через пять дней.

В начале месяца стало известно, что Северная Корея готовится закрыть до десятка посольств, в частности в Испании.