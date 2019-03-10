К нападению на посольство КНДР в Мадриде могли быть причастны спецслужбы США – СМИ

В Испании считают, что спецслужбы США могли быть причастны к нападению на посольство КНДР в Мадриде в феврале.

Об этом сообщает издание El Confidencial.

Как отмечается, следователи Национальной полиции Испании и Национального разведывательного центра до сих пор не знают личности тех, кто совершил нападение на посольство КНДР 22 февраля, в результате которого были похищены несколько компьютеров.

Пока есть разные версии того, кто может стоять за нападением.

Однако, по информации источников, набирает силу гипотеза о том, что к атаке причастны американские спецслужбы, которые могли действовать совместно с другими разведывательными службами.

Через пять дней после нападения президент США Дональд Трамп встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном во Вьетнаме. Встреча завершилась провалом. Издание напоминает, что информация о нападении была обнародована только за день до саммита в Ханое.

Испанская разведка подозревает, что способ нападения похож на методы работы американских спецслужб в ходе секретных операций. Газета сообщает, что сотрудники посольства, находившиеся в здании в момент нападения, заявили, что члены группы нападавших говорили по-корейски и могли быть гражданами Южной Кореи, "стратегического союзника США".

Сообщается, что также рассматривается гипотеза о том, могли ли представители спецслужб КНДР организовать эту операцию. Издание отмечает, что атака на посольство может быть связана с бывшим послом КНДР в Мадриде, который был объявлен персоной нон грата и выслан из страны в 2017 году.