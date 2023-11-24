В Іспанії взяли під варту нападника на посольство КНДР у 2019 році

Суд Іспанії в п’ятницю постановив узяти під варту без права застави для Чжан Су Ліма – одного з учасників нападу на посольство Північної Кореї в Мадриді в лютому 2019 року, під час якого викрали кілька комп’ютерів і дисків.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Europa Press.

Чжану, якого нещодавно арештували в Угорщині й видали Іспанії, інкримінують зокрема злам і проникнення, незаконне затримання, погрози й пограбування із застосуванням насильства. Йому загрожує понад десять років ув’язнення.

Фігурант, як вказано в обвинувальному акті, готувався до нападу, придбавши деякі інструменти, які використовувались під час вторгнення в посольство КНДР. Також вказано, що після нападу чоловік втік із Європи через Португалію.

Напад, нагадаємо, стався 22 лютого 2019 року. Тоді група громадян Іспанії різних національностей і нащадки емігрантів із КНДР увійшла до посольства Пхеньяна в Мадриді з вогнепальною зброєю, мачете й ножами, щоб викрасти документи та інформацію.

Співробітників посольства – включно з послом – побили, декого замкнули у підвалі. Посол стверджував, що йому пропонували порвати з режимом у КНДР. Далі нападники викрали кілька комп'ютерів і жорстких дисків і втекли з посольства до Португалії, звідки вилетіли до США.

Частину нападників вдалось виявити й арештувати, після чого Штати передали викрадені матеріали посольству Північної Кореї в Іспанії.

Слідство у справі припускає, що крадіжка інформації може бути пов'язана із зустріччю між тодішнім президентом США Дональдом Трампом і північнокорейським диктатором Кім Чен Ином у В'єтнамі, яка мала відбутись за п’ять днів.

На початку місяця стало відомо, що Північна Корея готується закрити до десятка посольств, зокрема в Іспанії.