Госсекретарь США Энтони Блинкен отправляется с визитом в Брюссель, где примет участие во встрече Совета Украина – НАТО в Брюсселе на уровне министров иностранных дел.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Госдепа США.

Как отметили в американском внешнеполитическом ведомстве, Блинкен будет находиться в Брюсселе 27-29 ноября.

Встреча Совета Украина – НАТО впервые состоится на министерском уровне.

"Блинкен подчеркнет непоколебимую преданность НАТО Украине в ее борьбе против российской агрессии, отметит нашу поддержку демократии и региональной стабильности на Западных Балканах и обсудит приоритеты Вашингтонского саммита НАТО в июле 2024 года", – говорится в сообщении.

Как известно, на июльском саммите НАТО в Вильнюсе, в частности, было одобрено создание Совета Украина – НАТО.

Впервые он собирался на Вильнюсском саммите НАТО с участием президента Украины Владимира Зеленского, а второй раз – в июле на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в Черном море.

Третье заседание состоялось в октябре: на нем обсуждали обновленный план реформ для вступления Украины в НАТО.