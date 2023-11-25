Блінкен візьме участь у міністерській зустрічі Ради Україна – НАТО
Держсекретар США Ентоні Блінкен вирушає з візитом до Брюсселя, де візьме участь у зустрічі Ради Україна – НАТО в Брюсселі на рівні міністрів закордонних справ.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Держдепу США.
Як зазначили в американському зовнішньополітичному відомстві, Блінкен перебуватиме в Брюсселі 27-29 листопада.
Зустріч Ради Україна – НАТО вперше відбудеться на міністерському рівні.
"Блінкен підкреслить непохитну відданість НАТО Україні в її боротьбі проти російської агресії, наголосить на нашій підтримці демократії і регіональної стабільності на Західних Балканах і обговорить пріоритети Вашингтонського саміту НАТО в липні 2024 року", – йдеться у повідомленні.
Як відомо, на липневому саміті НАТО у Вільнюсі, зокрема, було схвалено створення Ради Україна – НАТО.
Вперше вона збиралась на Вільнюському саміті НАТО за участю президента України Володимира Зеленського, а вдруге – в липні на тлі погіршення ситуації з безпекою в Чорному морі.
Третє засідання відбулось у жовтні: на ньому обговорювали оновлений план реформ для вступу України в НАТО.